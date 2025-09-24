Neue Senioreneinrichtung kommt nach Eisenberg – Das sind die genauen Pläne

In Eisenberg soll eine ambulant betreute Wohnanlage mit 24 Wohneinheiten und einer integrierten Tagespflege mit bis zu 15 Plätzen entstehen. Für dieses neue „Haus am Schlossberg“ hat die Gemeinde mehrere Standorte geprüft. Die Entscheidung fiel am Ende in Absprache mit dem Bauherrn, einem privaten Träger, für ein gemeindliches Grundstück nördlich der Straße „An der Leiten und westlich des Schloßbergwegs. Dort soll nun Baurecht geschaffen werden. Aus diesem Grund beriet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über eine Änderung des Flächennutzungsplans und den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
Haus am Schlossberg
