Frühstücksbuffet für Mütter und bessere Orientierung für Patienten: Am BKH Reutte wird vieles neu

Das Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte wird für 40 Millionen Euro saniert. Der erste von drei Bauabschnitten ist nun planmäßig fertig geworden. „Schritt für Schritt nimmt das neue BKH Reutte Gestalt an – und mit Abschluss der ersten Bauphase sind bereits maßgebliche Verbesserungen für alle erkennbar“, sagte Hanspeter Wagner, Obmann des Gemeindeverbandes BKH Reutte, bei einem Treffen zur Feier des ersten fertigen Bauabschnitts.
Große Modernisierung
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden