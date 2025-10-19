Icon Menü
Bezirkskrankenhaus Reutte wird für 40 Millionen Euro saniert: Das erwartet die Patienten dort künftig

Große Modernisierung

Frühstücksbuffet für Mütter und bessere Orientierung für Patienten: Am BKH Reutte wird vieles neu

Das Bezirkskrankenhaus in Reutte wird für 40 Millionen Euro saniert. Verschiedene Abteilungen bekommen einen völlig neuen Anstrich. Das erwartet die Patienten.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Unter anderem die Kinder- und Geburtenstation des Bezirkskrankenhauses Reutte wurde umfassend saniert. Helle, moderne Räume sollen dort jetzt zum Wohlfühlen einladen. Für die Mütter gibt es sogar ein Frühstücksbuffet.
    Unter anderem die Kinder- und Geburtenstation des Bezirkskrankenhauses Reutte wurde umfassend saniert. Helle, moderne Räume sollen dort jetzt zum Wohlfühlen einladen. Für die Mütter gibt es sogar ein Frühstücksbuffet. Foto: Fotostudio René

    Das Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte wird für 40 Millionen Euro saniert. Der erste von drei Bauabschnitten ist nun planmäßig fertig geworden. „Schritt für Schritt nimmt das neue BKH Reutte Gestalt an – und mit Abschluss der ersten Bauphase sind bereits maßgebliche Verbesserungen für alle erkennbar“, sagte Hanspeter Wagner, Obmann des Gemeindeverbandes BKH Reutte, bei einem Treffen zur Feier des ersten fertigen Bauabschnitts.

