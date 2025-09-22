Icon Menü
Bezirksmusikfest in Nesselwang: Fotos und Bilder vom riesigen Fest an der Alpspitz

Traumwetter und Top-Stimmung

Fast 70 Bilder: So schön war das Bezirksmusikfest in Nesselwang

Eine ganze Woche lang feierte die Harmoniemusik Nesselwang ihr 175-jähriges Bestehen. Unser Autor war an allen Tagen vor Ort und beschreibt wie‘s war.
Von Anton Reichart
    81 Zugnummern, Musikkapellen sowie Festwagen und Fußgruppen gab es am Sonntag beim Bezirksmusikfest 2025 in Nesselwang.
    81 Zugnummern, Musikkapellen sowie Festwagen und Fußgruppen gab es am Sonntag beim Bezirksmusikfest 2025 in Nesselwang. Foto: Anton Reichart

    Eine ganze Woche lang feierte die Harmoniemusik Nesselwang unter dem Motto ihr 175-jähriges Bestehen. Sie organisierte den Viehscheid und richtete anschließend drei Tage lang das 35. Musikfest des Bezirks 3/Füssen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aus. Höhepunkt war der Gemeinschaftschor aller Kapellen und der große Festumzug am Sonntag mit 81 Zugnummern.

