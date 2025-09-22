Fast 70 Bilder: So schön war das Bezirksmusikfest in Nesselwang

Eine ganze Woche lang feierte die Harmoniemusik Nesselwang unter dem Motto ihr 175-jähriges Bestehen. Sie organisierte den Viehscheid und richtete anschließend drei Tage lang das 35. Musikfest des Bezirks 3/Füssen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aus. Höhepunkt war der Gemeinschaftschor aller Kapellen und der große Festumzug am Sonntag mit 81 Zugnummern.
Traumwetter und Top-Stimmung
