Kartfahrer verabschieden sich mit Meisterschaft in den Winter

Vom MSC Lechbruck ging Boris Huber in der Königsklasse K4 als einer von insgesamt 16 Qualifizierten aus ganz Bayern in seiner Altersklasse an den Start – und rollte das Feld in Sonthofen von hinten auf. Bei schlechter werdenden Bedingungen, von anfangs trockener Witterung, bis zu anhaltendem Regen im vierten Wertungslauf, landete er mit vier fehlerfreien Läufen auf einem hervorragenden vierten Platz.

Florian Wieland vom benachbarten MSC Steingaden hatte sich ebenfalls für die Teilnahme qualifiziert und wurde siebter. Sieger wurde Jurij Zerr von der gastgebenden MSG Sonthofen vor Markus Wielsch und Monika Frerichs (beide AMC Bad Aibling).

Mit diesem Rennen gehen die 270er-Fahrer nun in die verdiente Winterpause, bevor im Frühjahr dann wieder fleißig trainiert wird, um die Erfolge fortzusetzen.

