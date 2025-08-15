Neues Premer Feuerwehrfahrzeug gesegnet

Der neue Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Prem hat am Feiertag Mariä Himmelfahrt den kirchlichen Segen erhalten. Anschließend wurde der festliche Akt mit den örtlichen Fahnenabordnungen, den Vertretern der Feuerwehren aus dem Bezirk Lech, der Musikkapelle Prem, den aktiven und passiven Mitgliedern sowie der Bevölkerung gemeinsam am Feuerwehrhaus gefeiert.

