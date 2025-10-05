Breitbandausbau: Füssen wird erst 2026 Fördermittel beantragen

Die Hoffnung der Stadt Füssen, bereits in diesem Jahr erfolgreich Fördermittel für den weiteren Breitbandausbau beantragen zu können, hat sich zerschlagen. Denn die ursprünglich angedachte interkommunale Zusammenarbeit hat sich durch jüngste Entscheidungen einzelner Kommunen verändert, hieß es in der Sitzung des Stadtrates: Der Markt Nesselwang habe sich entschieden, als Einzelgemeinde den Förderantrag zu stellen, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit. Damit verliere die interkommunale Zusammenarbeit ihre Grundlage. Da die Frist zur Antragstellung inzwischen abgelaufen sei, werde Füssen einen Förderantrag im Jahr 2026 stellen – das habe auch die Firma Corwese GmbH empfohlen, die die Stadt bei dieser Thematik berät, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

