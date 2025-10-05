Icon Menü
Breitbandausbau: Füssen beantragt Fördermittel erst im Jahr 2026

Digitale Infrastruktur

Breitbandausbau: Füssen wird erst 2026 Fördermittel beantragen

Das für dieses Jahr geplante interkommunale Projekt ist gescheitert, teilt Bürgermeister Eichstetter mit. Und ein Förderantrag nur für die Stadt Füssen hätte so gut wie keine Erfolgsaussichten gehabt.
Von Heinz Sturm
    •
    •
    •
    In diesem Jahr wird Füssen keine Fördermittel für den Breitbandausbau beantragen _ eine interkommunale Zusammenarbeit ist hier nicht zustande gekommen.
    In diesem Jahr wird Füssen keine Fördermittel für den Breitbandausbau beantragen _ eine interkommunale Zusammenarbeit ist hier nicht zustande gekommen. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

    Die Hoffnung der Stadt Füssen, bereits in diesem Jahr erfolgreich Fördermittel für den weiteren Breitbandausbau beantragen zu können, hat sich zerschlagen. Denn die ursprünglich angedachte interkommunale Zusammenarbeit hat sich durch jüngste Entscheidungen einzelner Kommunen verändert, hieß es in der Sitzung des Stadtrates: Der Markt Nesselwang habe sich entschieden, als Einzelgemeinde den Förderantrag zu stellen, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit. Damit verliere die interkommunale Zusammenarbeit ihre Grundlage. Da die Frist zur Antragstellung inzwischen abgelaufen sei, werde Füssen einen Förderantrag im Jahr 2026 stellen – das habe auch die Firma Corwese GmbH empfohlen, die die Stadt bei dieser Thematik berät, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

