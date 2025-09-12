Icon Menü
Buchinger Viehmarkt 2025: Das ist die Geschichte der Alpwirtschaft in Halblech

Buchinger Viehmarkt

Ein Herzschlag des Lebens: In Buching gehört die Alpwirtschaft fest zum Jahresrhythmus

Die Alpwirtschaft und der Viehmarkt haben in Buching eine jahrhundertealte Tradition. Die Chronik und ein Besuch der Weiden an der Gumpe geben Einblicke.
Von Sabrina Kreisle
    •
    •
    •
    Noch grast das Jungvieh friedlich in den Bergen rund um Buching. Am kommenden Montag aber findet der Viehscheid auf dem traditionellen Buchinger Viehmarkt statt und damit ist der Alpsommer vorbei.
    Noch grast das Jungvieh friedlich in den Bergen rund um Buching. Am kommenden Montag aber findet der Viehscheid auf dem traditionellen Buchinger Viehmarkt statt und damit ist der Alpsommer vorbei. Foto: Sabrina Kreisle

    Seit Jahrhunderten ist die Alpwirtschaft ein Herzschlag des Lebens rund um Buching. 1481 tauchte sie erstmals in alten Schriften auf – doch schon damals schrieb man vom „alten Herkommen“. Gut möglich also, dass das Jungvieh schon viel früher die steilen Hänge hinaufzog, mit lautem Schellengeläut im Sommerwind, lange bevor jemand es niederschrieb. Kehrt es im Herbst ins Tal zurück, findet seit über 300 Jahren der Buchinger Viehmarkt statt - heuer am Montag, 15. September.

