Ein Herzschlag des Lebens: In Buching gehört die Alpwirtschaft fest zum Jahresrhythmus

Seit Jahrhunderten ist die Alpwirtschaft ein Herzschlag des Lebens rund um Buching. 1481 tauchte sie erstmals in alten Schriften auf – doch schon damals schrieb man vom „alten Herkommen“. Gut möglich also, dass das Jungvieh schon viel früher die steilen Hänge hinaufzog, mit lautem Schellengeläut im Sommerwind, lange bevor jemand es niederschrieb. Kehrt es im Herbst ins Tal zurück, findet seit über 300 Jahren der Buchinger Viehmarkt statt - heuer am Montag, 15. September.
Buchinger Viehmarkt
