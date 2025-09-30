Besinnungsabend in St. Peter

Das Jodlerduo Gebrüder Böck umrahmte musikalisch den letzten Besinnungsabend mit Markus Fischer in der St.-Peterkapelle in Berghof. An diesen Abenden können die Besucher zur Ruhe kommen, abschalten und der Hektik des Alltags entfliehen. Der Abend endete mit dem Andachtsjodler, in den alle einstimmten. Die Besucher freuen sich schon jetzt auf die Besinnungsabende im kommenden Jahr.

