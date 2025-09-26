Lebensmittel gesund haltbar machen

Nach einem reichhaltigen Frühstück gab es viel interessantes, um Lebensmittel zu konservieren. Das Team vom Lechbrucker Frauenbund hatte zu einem Frühstücksbuffet mit anschließendem Vortrag zur Haltbarmachung von Lebensmitteln ins Pfarrheim geladen. Hauswirtschaftsmeisterin Monika Riedmüller vom Verbraucherservice erklärte anschaulich den aufmerksamen Zuhörerinnen, wie Obst, Gemüse und Kräuter durch Trocknen, Dörren oder auch Fermentieren haltbar gemacht werden können.

Sie erläuterte auch, dass durch diese Verfahren weder Vitamine noch Mineralstoffe verloren gehen. Wie durch das Fermentieren Milchsäurebakterien entstehen, die unseren Körper vor krankheitserregenden Keimen schützen. Sehr interessant war auch zu erfahren, dass in Korea fermentiertes Gemüse als sogenanntes Kimchi zu jeder Hauptmahlzeit gereicht wird und von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt wurde.

