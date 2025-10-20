Zu Gast in der Benediktinerabtei

Gut 30 Pfarrangehörige von St. Martin/Hopferau verbrachten den Herbstausflug zusammen mit P. Shiju Pulickal und Pastoralreferent Benedikt Thui in Ottobeuren: Mittags hatte man sich auf Privatwagen verteilt und war zum Zielort gefahren.

In der Abtei- und Pfarrkirche wurden die Besucher von einem jungen Benediktinermönch empfangen, der sie äußerst anschaulich und gleichzeitig kurzweilig mit der recht bewegten Geschichte seines Ordens in Ottobeuren vertraut machte und ihnen das Gesamtkunstwerk der Basilika vor Augen führte: Vor allem Letzteres dürfte wohl den meisten im wahrsten Sinn des Wortes die Augen für die kunstgeschichtlichen Eigenheiten des Gotteshauses wie Grundriss samt Bildprogramm und das zugrundeliegende theologische Konzept anhand des Glaubensbekenntnisses geweitet haben.

Nachdem wir also etwas mit der Basilika vertraut gemacht worden waren, versammelten wir uns vor dem Gnadenbild Marien Eldern im linken Querarm zu einer Andacht, die inhaltlich vom Pastoralteam und musikalisch von der PGR-Vorsitzenden A. Böhm-Umkehrer geleitet wurde. Anschließend saßen wir im Kloster bei Kaffee/Tee und Kuchen beisammen, bevor es am späten Nachmittag zufrieden wieder heimwärts ging.

