Der Lechbrucker Altbürgermeister Dietmar Hollmann und seine Frau Anneliese feiern Diamente Hochzeit: Ein Blick in die Vergangenheit

Diamantene Hochzeit

Im Finanzamt die Liebe gefunden: Wie der Lechbrucker Altbürgermeister Hollmann und seine Frau sich trafen

Der Lechbrucker Altbürgermeister Dietmar Hollmann und seine Frau Anneliese feiern ihre Diamantene Hochzeit. Zeit für einen Blick in eine bewegte Vergangenheit
Von Alexandra Decker
    Der Lechbrucker Altbürgermeister Dietmar Hollmann und seine Frau Anneliese feiern Diamantene Hochzeit. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen 60 Jahre gemeinsames Leben.
    Der Lechbrucker Altbürgermeister Dietmar Hollmann und seine Frau Anneliese feiern Diamantene Hochzeit. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen 60 Jahre gemeinsames Leben. Foto: Alexandra Decker

    Ein Finanzamt mag vieles sein. Einen Ort, an dem man die Liebe fürs Leben trifft, dürften aber die wenigsten darin sehen. Im Fall von Anneliese und Dietmar Hollmann, die am 16. September Diamantene Hochzeit feiern, war es aber genau das. Am Finanzamt in Marktoberdorf liefen sie sich die ersten Male über den Weg. Er war Angestellter der Behörde. Sie arbeitete bei einem Steuerberater. „Damals kamen die Bürger und die Angestellten der Steuerberater noch persönlich vorbei, um die Steuern zu bezahlen“, berichtet der 82-Jährige. Unter ihnen war auch Anneliese Hollmann, damals noch Ott.

