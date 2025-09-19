VfB Stuttgart ist zu Gast in Füssen

Bereits zum fünften Mal fand das Camp der VfB-Fußballschule beim FC Füssen im LVM-Fußballpark statt. Auch in diesem Jahr konnte der FC Füssen etwa 55 Kinder gewinnen, mit den Proficoaches mit A- und B-Lizenz drei Tage und in unterschiedlichen Altersgruppen zu trainieren. Bei sommerlichen Temperaturen wurde geschwitzt, gekämpft und über die neuesten Tricks gequatscht.

Im diesjährigen Camp freuten sich die Kids von sieben bis 14 Jahren auf den Input der erfahrenen Trainer. Dabei durften die Kicker aus Füssen und dem Umland unterschiedliche Spielformen auf Kleinfeld ausführen. Die Übungen wurden mit vielen Wiederholungen verinnerlicht, das Zusammenspiel in verschiedenen Spielformen und der Teamgeist und das damit verbundene Entwicklungspotenzial in der Gruppe standen dieses Jahr im Vordergrund.

Das Wochenende steht unter dem Motto „Wir sind ein Team und wir haben Spaß“. „Die fünf weiteren Leitlinien wie zum Beispiel ‚Wir respektieren und unterstützen uns gegenseitig‘ kann man in den Alltag super übernehmen“, lobt Vorsitzender Florian Durrer.

Zum Mittagessen waren die Kids ganz schön geschlaucht und so freuten sie sich, wenn sie gemeinsam in ihren jeweiligen Altersgruppen ein tolles Essen bekamen. Die Fachklinik Enzensberg sponserte zum Beispiel Putengeschnetzeltes oder vegetarische Spaghetti. In den Zwischenpausen konnten die Spielerinnen und Spieler sich am Clubheim mit allerlei gesundem Obst versorgen, das die Firma REWE Uwe Angl kostenfrei zur Verfügung stellte. Wir bedanken uns außerdem bei den super Camphelfern aus den Reihen der Eltern, die an den drei Tagen vollen Einsatz zeigten, damit alles funktionierte.

Das Highlight für Zuschauer, aber vor allem die Kinder, war das Spiel gegen ihre Väter und Mütter. Ausgestattet mit den „schwarz-gelben Trikots“ des FCF hielten die Eltern auf Kleinfeld lange dagegen, doch am Ende siegten die jungen Kicker 11:8. „Es war ein tolles Erlebnis für unsere Kleinen. Sie hatten vor allem viel Spaß und fanden in den Gruppen neue Freunde. Was uns sehr gefreut hat, waren die vielen auswärtigen Kinder, wir hatten Kinder dabei, die im Rahmen ihres Urlaubs aus dem Stuttgarter Raum mitspielten, und ein Mädchen kam aus der Nähe von Memmingen“, freute sich Vorsitzender Florian Durrer. Auch im kommenden Jahr wird es wieder ein Camp in Füssen geben, die Organisation läuft bereits.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!