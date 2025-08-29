Icon Menü
Die Band „Solar Haze Experience“ aus Pfronten macht Hardrock, demnächst bei Festivals in Füssen und Seeg.

Musikszene

Hardrock aus Pfronten: die Band „Solar Haze Experience“

Seit 2018 spielen David Walk, Lukas Eberle, Magnus Kiechle und Leon Holzmann zusammen. Bald erscheint ihr zweites Album. Dazu stehen zwei Live-Auftritte an.
Von Martina Gast
    Bald kann man die Pfrontener Band „Solar Haze Experience“ gleich zweimal live erleben. Darauf freuen sich (von links) Leon Holzmann (Schlagzeug), David Walk (Gitarre/Gesang) und Lukas Eberle (Gitarre/Gesang). Auf dem Bild fehlt Bassist Magnus Kiechle.
    Bald kann man die Pfrontener Band „Solar Haze Experience" gleich zweimal live erleben. Darauf freuen sich (von links) Leon Holzmann (Schlagzeug), David Walk (Gitarre/Gesang) und Lukas Eberle (Gitarre/Gesang). Auf dem Bild fehlt Bassist Magnus Kiechle. Foto: Martina Gast

    Wenn donnernde Gitarrenriffs, wummernde Drums und gutturale Gesänge aus den Boxen hallen, ist klar: heute ist „Solar Haze Experience“ am Start und im Pfrontener Probenraum dreht sich alles um Heavy Metal. 2018 machten sich David Walk, Lukas Eberle, Magnus Kiechle und Leon Holzmann gemeinsam auf den Metal-Weg, um die Musiklandschaft weit über Pfronten hinaus mit ihrem ganz eigenen, handgemachten Sound zu bereichern.

