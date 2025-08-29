Hardrock aus Pfronten: die Band „Solar Haze Experience“

Wenn donnernde Gitarrenriffs, wummernde Drums und gutturale Gesänge aus den Boxen hallen, ist klar: heute ist „Solar Haze Experience“ am Start und im Pfrontener Probenraum dreht sich alles um Heavy Metal. 2018 machten sich David Walk, Lukas Eberle, Magnus Kiechle und Leon Holzmann gemeinsam auf den Metal-Weg, um die Musiklandschaft weit über Pfronten hinaus mit ihrem ganz eigenen, handgemachten Sound zu bereichern.

