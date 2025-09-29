Unter blauem Himmel gemeinsam feiern

Traditionell findet eine Woche nach der Viehscheid das Gemeindefest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Pfronten statt. Schon früh morgens begann der Aufbau durch die Mithilfe der Gemeindemitglieder, bevor das Fest mit einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche unter dem Motto „Sorgt euch nicht“ begann. Dabei wurden die neuen Konfirmanden der Gemeinde vorgestellt. Gesanglich umrahmte der Kirchenchor den Festgottesdienst, und Pastoralreferent Benedikt Thuy von der Pfarreiengemeinschaft Seeg spielte die Orgel.

Im Anschluss fand das fröhlich-bunte Gemeindefest bei bestem Spätsommerwetter rund um die Pfrontener Auferstehungskirche statt. Dank der Unterstützung der Gemeindemitglieder konnten sich die Besucherinnen und Besucher an den Buffets mit allerlei gespendeten Köstlichkeiten, wie Gegrilltem, Salaten, verschiedenen kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen kulinarisch verwöhnen lassen.

Als besondere Einlage wurde von Zauberin Lisi, alias Elisabeth Thuy, in der Kirche eine magische Show geboten, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzauberte. Dazu sorgte ihr Ehemann Benedikt Thuy für die passende musikalische Begleitung. Zusätzlich durften beim Kinderprogramm die Kleinen nach Meerestieren angeln oder bunte Mandalas bemalen, um daraus später einen Kreisel zu basteln. Am Nachmittag brachte die dreiköpfige Bläsergruppe den Gästen zum Abschluss noch ein musikalisches Ständchen.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!