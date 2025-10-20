Blumenverein war aktiv

Mittlerweile ist es eine Tradition geworden, dass der Blumenverein Hopferau nach dem Gottesdienst am Erntedank-Fest selbst gemachtes feines Kräutersalz und Blumenschwingen gegen eine Spende anbietet. Die Blüten und Kräuter aus den Hopferauer Gärten wurden während des Sommers gesammelt und vorsichtig getrocknet, um sie dann mit dem Salz zu mischen.

Etliche Helfer waren es auch, die kurz vor Erntedank dann beim Kranzen dabei waren und die Schwingen der mittlerweile ausgedienten „Hoinze“ mit allerlei Kräutern und bunten Blumen zu wunderschönen Gehängen machten. Viele Hopferauer Bürger haben unser Vorhaben unterstützt und Salz und Schwingen gegen eine Spende mitgenommen. So haben wir eine stolze Summe von 610 Euro zusammenbekommen.

„Damit wollen wir Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns“, so die einstimmige Meinung der Vorstandschaft. Auch ein Zeichen an Erntedank! Unsere Spende wollten wir direkt dort hingeben, wo sie auch wirklich ankommt und dringend gebraucht wird. Und was liegt da näher als die Tafel in Füssen. Gerne haben wir den Betrag an den stellvertretenden Leiter, Herrn Klaus Streil, weitergegeben.

Hier möchten wir auch erwähnen, dass die Tafel in Füssen jederzeit freiwillige Helfer sucht. Wer also Interesse hat, die Sache mit seinen Möglichkeiten zu unterstützen, darf sich gerne bei Herrn Streil melden. Kontaktdaten sind auf der Homepage der Tafel Füssen zu finden.

