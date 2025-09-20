Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Die Obstpresse in Steingaden läuft wieder: Ihre Zukunft ist allerdings nicht rosig

Obstpresse Steingaden

Warum nicht jeder Apfel einen guten Saft ergibt

Im September und Oktober läuft in Steingaden wieder die Obstpresse. Der Gartenbauverein betreibt sie seit den 1950er Jahren. Ihr Zukunft aber ist ungewiss.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Roberta Leimbach, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Steingaden, füllt den gepressten Saft in die Plastikbeutel
    Roberta Leimbach, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Steingaden, füllt den gepressten Saft in die Plastikbeutel Foto: Alexandra Decker

    Der Apfeltrester läuft neben dem Eingang der Steingadener Obstpresse über ein Förderband zu einem Behälter im Freien. Später wird dieses Abfallprodukt der Saftherstellung von Jägern abgeholt. Es dient an Wildfütterungen als Futter für die Rehe. Vor der Tür lädt ein Mann Kisten voller Äpfel aus einem Auto und bringt sie in den Innenraum. Dort ist es laut und es riecht nach Apfel. Kiste um Kiste landen die Äpfel in einer Edelstahlwanne mit Wasser. Die Flüssigkeit dient dazu, dass die Äpfel leichter durch den Schredder laufen. Anschließend wird der Saft aus der zerkleinerten Maische herausgepresst und fließt in einen Bottich. Drei gibt es insgesamt. Auf jedem steht ein Name.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden