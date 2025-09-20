Warum nicht jeder Apfel einen guten Saft ergibt

Der Apfeltrester läuft neben dem Eingang der Steingadener Obstpresse über ein Förderband zu einem Behälter im Freien. Später wird dieses Abfallprodukt der Saftherstellung von Jägern abgeholt. Es dient an Wildfütterungen als Futter für die Rehe. Vor der Tür lädt ein Mann Kisten voller Äpfel aus einem Auto und bringt sie in den Innenraum. Dort ist es laut und es riecht nach Apfel. Kiste um Kiste landen die Äpfel in einer Edelstahlwanne mit Wasser. Die Flüssigkeit dient dazu, dass die Äpfel leichter durch den Schredder laufen. Anschließend wird der Saft aus der zerkleinerten Maische herausgepresst und fließt in einen Bottich. Drei gibt es insgesamt. Auf jedem steht ein Name.

Alexandra Decker

86989 Steingaden

Obstpresse