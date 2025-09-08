Sie bleiben Hüttenwirte! Ostallgäuer hängen weitere Saison auf 1792 Metern dran

Während der nun ablaufenden Sommer-Saison war noch nicht klar, ob die beiden Wirte der Bad Kissinger Hütte unterhalb des Aggensteins im Tannheimer Tal auch im nächsten Jahr dort oben sind. Jetzt bestätigen Johannes Erd und Liam Moore: „Wir machen eine weitere Saison.“ Mit dem bestehenden Team verpflegen die beiden jungen Wirte aus Pfronten und Nesselwang im kommenden Bergsommer noch einmal Wanderer auf 1792 Metern.
Tannheimer Tal
