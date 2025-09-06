Icon Menü
Diese jungen Männer bleiben Hüttenwirte auf der Bad Kissinger Hütte

Tannheimer Tal

Sie bleiben Hüttenwirte! Ostallgäuer hängen weitere Saison auf 1792 Metern dran

Die Ostallgäuer Liam Moore und Johannes Erd bleiben die Wirte der Bad Kissinger Hütte. Denn bisher waren sie erfolgreich - der Alpenverein hat sie ausgezeichnet.
Von Marina Kraut
    Die beiden Hüttenwirte Liam Moore und Johannes Erd.
    Die beiden Hüttenwirte Liam Moore und Johannes Erd. Foto: Martina Kraut / Benedikt Siegert

    Während der nun ablaufenden Sommer-Saison war noch nicht klar, ob die beiden Wirte der Bad Kissinger Hütte unterhalb des Aggensteins im Tannheimer Tal auch im nächsten Jahr dort oben sind. Jetzt bestätigen Johannes Erd und Liam Moore: „Wir machen eine weitere Saison.“ Mit dem bestehenden Team verpflegen die beiden jungen Wirte aus Pfronten und Nesselwang im kommenden Bergsommer noch einmal Wanderer auf 1792 Metern.

