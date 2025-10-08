Wegen dieser Investition hat ein Ostallgäuer Dorf bald zehnmal so viel Schulden

Auf die Gemeinde Roßhaupten kommen kostenintensive Jahre zu. Allen voran der seit Jahren geplante Bau des Strobelhauses verschlingt laut Finanzplanung bis 2028 eine Menge Geld. Nach derzeitigen Berechnungen liegen die Baukosten bei 13,5 Millionen Euro. Vom Freistaat Bayern gibt es zwar einen Zuschuss von 4,2 Millionen. Für den Rest plant die Gemeinde aber mit einem Kredit von circa 7,4 Millionen Euro, heißt es im Haushaltsplan, über den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung abstimmte.
Finanzplanung
