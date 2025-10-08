Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Durch den Bau des Strobelhauses verzehnfachen sich die Schulden der Gemeinde Roßhaupten

Finanzplanung

Wegen dieser Investition hat ein Ostallgäuer Dorf bald zehnmal so viel Schulden

Der Bau des Strobelhauses erhöht den Schuldenstand im Haushalt der Gemeinde Roßhaupten von 900.000 auf 9 Millionen Euro. Was das für den Ort bedeutet.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Das alte Strobelhaus in Roßhaupten wurde bereits abgerissen. An seiner Stelle plant die Gemeinde das "Wohnkonzept Strobelhaus" – und das wird sie in den kommenden Jahren einiges kosten.
    Das alte Strobelhaus in Roßhaupten wurde bereits abgerissen. An seiner Stelle plant die Gemeinde das "Wohnkonzept Strobelhaus" – und das wird sie in den kommenden Jahren einiges kosten. Foto: Johanna Lang (Archivfoto)

    Auf die Gemeinde Roßhaupten kommen kostenintensive Jahre zu. Allen voran der seit Jahren geplante Bau des Strobelhauses verschlingt laut Finanzplanung bis 2028 eine Menge Geld. Nach derzeitigen Berechnungen liegen die Baukosten bei 13,5 Millionen Euro. Vom Freistaat Bayern gibt es zwar einen Zuschuss von 4,2 Millionen. Für den Rest plant die Gemeinde aber mit einem Kredit von circa 7,4 Millionen Euro, heißt es im Haushaltsplan, über den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung abstimmte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden