Alter Pestfriedhof bei Füssen: „In Weißensee traf es fast jede Familie“

Man schreibt das Jahr 1635. Seit fast zwanzig Jahren wütet der Dreißigjährige Krieg, das Land ist verwüstet, von Hunger, Elend und Not gezeichnet, die Menschen sind geschwächt. Nun gesellt sich ein weiteres Übel hinzu: die Pest. Bereits zwischen 1347 und 1352 raffte der „Schwarze Tod“ in Füssen und Umgebung unzählige Menschen hinweg, 1628 sucht er die Gegend erneut heim. Als das große Sterbejahr im Allgäu gilt jedoch 1635. Ganze Städte wie Füssen, Kempten oder Kaufbeuren verlieren in wenigen Monaten bis zu zwei Drittel ihrer Bewohner. Weder Adeliger noch Bauer bleibt verschont, ganze Landstriche werden entvölkert.

Sabrina Kreisle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis