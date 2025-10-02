Gesunder Umgang mit Medien

Kürzlich war Medienexperte Niels Pruin zu Besuch an der Grundschule Füssen-Schwangau und zahlreiche Eltern und Lehrerinnen und Lehrer versammelten sich in der neuen Aula, um seinem Vortrag zu folgen.

Mit vielen anschaulichen Beispielen und unter Einbezug seines Publikums erklärte Niels Pruin unterhaltsam und lehrreich den richtigen Umgang mit Medien. Dabei ging es nicht nur um die Mediennutzung der Erwachsenen, sondern vor allem um die sinnvolle Hinführung der Kinder an die heutige Medienwelt. Im Zentrum seines Vortrags stand dabei die Balance im Hinblick auf die Nutzung der Medien. Auf der einen Seite sind sie aus unserem Alltag nicht wegzudenken, aber sie bergen auch viele Gefahren, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die es zu bedenken gibt.

Interessierte können sich auch nachträglich über das Thema informieren, denn sogar der Bayerische Rundfunk war vor Ort.

