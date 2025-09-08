Icon Menü
Eine halbe Stunde zum Besinnen: Die Reihe Mittagskonzert startet wieder in Füssen

In der Füssener Stadtpfarrkirche St. Mang

Reihe Mittagskonzert in Füssen startet wieder

Orgelspiel und mehr in der Füssener Kirche St. Mang.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    Helene von Rechenberg (links) und Petra Jaumann-Bader (rechts) bestreiten mit Dr. Veronika Vötterle die Reihe „Mittagskonzert und Gebet“ in Füssen.
    Helene von Rechenberg (links) und Petra Jaumann-Bader (rechts) bestreiten mit Dr. Veronika Vötterle die Reihe „Mittagskonzert und Gebet“ in Füssen. Foto: Werner Hacker

    Die Organistin Petra Jaumann-Bader gestaltet an diesem Mittwoch, 10. September, ab 11.30 Uhr, den 30-minütigen Auftakt zum „Mittagskonzert und Gebet“ im Chorgestühl der Basilika St. Mang. Treffpunkt der Besucher ist am Absperrseil der Füssener Stadtpfarrkirche.

    Freier Eintritt beim Füssener Mittagskonzert

    Wie in den Jahren zuvor können Besucher bei freiem Eintritt dann auch das Flötenspiel der Füssener Musikpädagogin genießen. „Im wöchentlichen Wechsel sind meine Kolleginnen Helene von Rechenberg und Dr. Veronika Vötterle hier an der Orgel mit einem eigenen Programm zu hören“, sagt Jaumann-Bader. Es handelt sich hierbei um ein Angebot der Kurseelsorge im Füssener Land.

    Die kleine Jäger-Orgel in Füssen begeistert mit ihrer großen Klangfülle

    Um 12 Uhr erklingen die Glocken der Basilika St. Mang. Den Abschluss der Veranstaltung mit spirituellen Impulsen bildet traditionell das gemeinsame Gebet „Der Engel des Herrn“. Nach der halben Stunde Instrumentalmusik besteht die Möglichkeit, Kurseelsorger Christian Schulte und den Musikerinnen Fragen zum aktuellen Veranstaltungsprogramm und zu der kleinen Jäger-Orgel zu stellen, die Zuhörer mit ihrer großen Klangfülle begeistert.

