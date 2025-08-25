Icon Menü
Eishockey-Oberliga: Der EV Füssen ist gegen Erding in die Vorbereitung gestartet

Eishockey im Allgäu

Der EV Füssen ist gegen Erding in die Vorbereitung gestartet

In einem typischen Vorbereitungsspiel behalten Laufbereitschaft und Einsatz die Oberhand über Präzision und Technik. Förderlizenzspieler Reinwald mit guten Szenen gegen Erding.
Von Michael Lang
    • |
    • |
    • |
    Förderlizenzspieler Florian Reinwald lieferte für den EV Füssen eine gute Partie ab, hier aber konnte er Erdings Torhüter David Zabolotny nicht überwinden.
    Förderlizenzspieler Florian Reinwald lieferte für den EV Füssen eine gute Partie ab, hier aber konnte er Erdings Torhüter David Zabolotny nicht überwinden. Foto: Benedikt Siegert

    Nach dem 4:1-Erfolg am Freitag in Erding hat es für den EV Füssen zwei Tage später im Heimspiel gegen die Gladiators eine Niederlage gegeben. Im Rahmen des Sommerfestes unterlagen die Schwarz-Gelben dem Aufsteiger aus der Bayernliga auf eigenem Eis mit 2:3 im Penaltyschießen (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Die 631 Besucher sahen ein typisches Vorbereitungsspiel, in dem Einsatz und Laufbereitschaft die Oberhand über Präzision und Technik behielten.

