Der EV Füssen ist gegen Erding in die Vorbereitung gestartet

Nach dem 4:1-Erfolg am Freitag in Erding hat es für den EV Füssen zwei Tage später im Heimspiel gegen die Gladiators eine Niederlage gegeben. Im Rahmen des Sommerfestes unterlagen die Schwarz-Gelben dem Aufsteiger aus der Bayernliga auf eigenem Eis mit 2:3 im Penaltyschießen (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Die 631 Besucher sahen ein typisches Vorbereitungsspiel, in dem Einsatz und Laufbereitschaft die Oberhand über Präzision und Technik behielten.
Eishockey im Allgäu
