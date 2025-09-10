Arbeiten für neue Kita im Zeitplan

Im Mai fand der Spatenstich für das Haus Mosaik mit einem neuen Kindergarten im Füssener Westen statt – und seither läuft es gut: Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, die Bauzeit wird eingehalten, teilt die Stadt Füssen mit. Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 vorgesehen – aktuell befinde sich das Projekt nicht nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenrahmen.

