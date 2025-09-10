Icon Menü
Eltern können sich freuen: Arbeiten für neue Kita in Füssen liegen im Zeitplan

Kinderbetreuung in Füssen

Arbeiten für neue Kita im Zeitplan

Das Haus Mosaik im Füssener Westen soll bis Ende 2026 fertiggestellt sein. Bürgermeister Eichstetter spricht von einem wichtigen Baustein in der Kinderbetreuung.
Von Heinz Sturm
    Die Bauarbeiten für das Haus Mosaik an der Hiebelerstraße im Füssener Westen schreiten planmäßig voran, die Bauzeit wird laut Stadt Füssen eingehalten.
    Die Bauarbeiten für das Haus Mosaik an der Hiebelerstraße im Füssener Westen schreiten planmäßig voran, die Bauzeit wird laut Stadt Füssen eingehalten. Foto: Stadt Füssen/Felix Blersch

    Im Mai fand der Spatenstich für das Haus Mosaik mit einem neuen Kindergarten im Füssener Westen statt – und seither läuft es gut: Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, die Bauzeit wird eingehalten, teilt die Stadt Füssen mit. Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 vorgesehen – aktuell befinde sich das Projekt nicht nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenrahmen.

