Energiewende: Was sich alles im Füssener Land tut

Klimaschutz und Energiewende im Allgäu

Energiewende: Es tut sich was im Füssener Land

Ist die Energiewende im südlichen Ostallgäu zum Erliegen gekommen? Nein, sagt der Experte Ulrich Schaaf und kann auf eine Reihe von erfolgreichen Projekten verweisen.
Von Ulrich Schaaf
    Energiewende in der Region: Diese Agri-PV-Anlage in Steingaden ist Anfang Juni in Betrieb genommen worden.
    Energiewende in der Region: Diese Agri-PV-Anlage in Steingaden ist Anfang Juni in Betrieb genommen worden.

    Wissenschaftler haben oft genug Alarm geschlagen und mehr Klimaschutz gefordert. Kaum jemand bezweifelt noch, dass sich der Klimawandel beschleunigt – und die allermeisten Mitbürger wünschen sich laut Meinungsumfragen mehr Klimaschutz. Doch wie ist die Situation vor Ort? Wir haben Ulrich Schaaf vom Klimabeirat des Stadtrats Füssen gebeten, damit verbundene Themen zu beleuchten – dieses Mal geht es um den Stand der Energiewende im südlichen Ostallgäu:

