Energiewende: Es tut sich was im Füssener Land

Wissenschaftler haben oft genug Alarm geschlagen und mehr Klimaschutz gefordert. Kaum jemand bezweifelt noch, dass sich der Klimawandel beschleunigt – und die allermeisten Mitbürger wünschen sich laut Meinungsumfragen mehr Klimaschutz. Doch wie ist die Situation vor Ort? Wir haben Ulrich Schaaf vom Klimabeirat des Stadtrats Füssen gebeten, damit verbundene Themen zu beleuchten – dieses Mal geht es um den Stand der Energiewende im südlichen Ostallgäu:
Klimaschutz und Energiewende im Allgäu
