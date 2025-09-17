Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

EV Füssen: Verbalentgleisung im Podcast sorgt für Wirbel bei den Fans

Eishockey

"Alle anderen sollen ihr Maul halten" - Seitenhieb auf Kritiker des EV Füssen in Podcast sorgt für Wirbel

Ungewohnt scharf attackiert ein Moderator in einem Vereinskanal des EV Füssen kritische Fans. Der Verein entschuldigt sich, bleibt in der Sache aber hart.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Im Vereins-Podcast des EV Füssen hieß es wörtlich in Richtung Kritiker: "Alle anderen sollen ihr Maul halten."
    Im Vereins-Podcast des EV Füssen hieß es wörtlich in Richtung Kritiker: "Alle anderen sollen ihr Maul halten." Foto: Screenshot

    „Kobelcast“, so hat der EV Füssen ein wöchentliches Gespräch zwischen seinem Vorsitzenden Jörg Noack und Moderator Max Edinger getauft. In dem bis zu anderthalbstündigen Talk geht es um Allerlei aus der Eishockeywelt. In der aktuellen Episode gingen die beiden Protagonisten aber besonders auf Kritik ein, die nach den jüngsten Testspielen des Eishockey-Oberligisten laut wurde. Die Vorbereitung des EVF verlief mit zwei Siegen und vier Niederlagen eher durchwachsen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden