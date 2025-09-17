"Alle anderen sollen ihr Maul halten" - Seitenhieb auf Kritiker des EV Füssen in Podcast sorgt für Wirbel

„Kobelcast“, so hat der EV Füssen ein wöchentliches Gespräch zwischen seinem Vorsitzenden Jörg Noack und Moderator Max Edinger getauft. In dem bis zu anderthalbstündigen Talk geht es um Allerlei aus der Eishockeywelt. In der aktuellen Episode gingen die beiden Protagonisten aber besonders auf Kritik ein, die nach den jüngsten Testspielen des Eishockey-Oberligisten laut wurde. Die Vorbereitung des EVF verlief mit zwei Siegen und vier Niederlagen eher durchwachsen.
