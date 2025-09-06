Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Ferien genießen: Was Kinder und Jugendliche am Schwaltenweiher erlebt haben

Ostallgäu

Die Ferien im Allgäu genießen

Es ging um Natur, Abenteuer und Gemeinschaft. Was 250 Kinder und Jugendliche beim Ferienprogramm des BN Naturerlebniszentrums Allgäu erlebt haben – unter anderem am Schwaltenweiher.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Kinder genießen ihre Ferien beim Programm des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) in selbstgebauten Schwedenstühlen.
    Kinder genießen ihre Ferien beim Programm des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) in selbstgebauten Schwedenstühlen. Foto: Leona Schwering

    Natur hautnah erleben – das ermöglichte das Programm des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) in den Sommerferien diesmal über 250 Kindern und Jugendlichen. Wie es in einer BN-Pressemitteilung heißt, tauchten die jungen Teilnehmer dabei ein in „Abenteuer, spannende Entdeckungen und gemeinschaftliche Erfahrungen in der Natur“. Mehrere Angebote gab es auch am Schwaltenweiher bei Seeg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden