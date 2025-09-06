Die Ferien im Allgäu genießen

Natur hautnah erleben – das ermöglichte das Programm des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrums Allgäu (NEZ) in den Sommerferien diesmal über 250 Kindern und Jugendlichen. Wie es in einer BN-Pressemitteilung heißt, tauchten die jungen Teilnehmer dabei ein in „Abenteuer, spannende Entdeckungen und gemeinschaftliche Erfahrungen in der Natur“. Mehrere Angebote gab es auch am Schwaltenweiher bei Seeg.
Ostallgäu
