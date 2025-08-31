Was die neue Auflage des Festivals "Vielsaitig" in Füssen ab Mittwoch bringt

Acht Konzerte, eine Teestunde, Begegnungen mit Instrumentenbauern aus dem Allgäu und der italienischen Geigenbau-Metropole Cremona sowie Vorträge erwarten die Besucher der 23. Auflage des Füssener Festivals „Vielsaitig“, die am kommenden Mittwoch, 3. September, eröffnet wird. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Resonanzen“ – und findet diese offensichtlich auch beim Publikum: Der Kartenvorverkauf läuft laut der Leiterin des städtischen Kulturamts Karina Hager gut, die ersten Konzertabende sind bereits ausverkauft. Hager und der künstlerische Festivalleiter Julian Steckel haben erneut sehr interessante Formationen für das Kammermusikfestival gefunden, dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zum Tango reicht. Auch selten zu Hörendes wie ein Streicher-Sextett, eine norwegische Hardangerfiedel und eine Barockgitarre haben ihre Plätze im achttägigen Programm gefunden.
Kammermusik
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden