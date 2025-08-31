Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Festival Vielsaitig im Füssener Barockkloster St. Mang mit hochkarätigen Ensembles, Klassik, Jazz und Tango

Kammermusik

Was die neue Auflage des Festivals "Vielsaitig" in Füssen ab Mittwoch bringt

Unter dem Motto „Resonanzen“ haben Festivalleiter Julian Steckel und Kulturamtsleiterin Karina Hager erneut ein hochkarätiges Programm zusammengestellt.
Von Markus Röck
    • |
    • |
    • |
    Hier spielt der Chef: Julian Steckel ist der künstlerische Leiter des Festivals Vielsaitig in Füssen.
    Hier spielt der Chef: Julian Steckel ist der künstlerische Leiter des Festivals Vielsaitig in Füssen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

    Acht Konzerte, eine Teestunde, Begegnungen mit Instrumentenbauern aus dem Allgäu und der italienischen Geigenbau-Metropole Cremona sowie Vorträge erwarten die Besucher der 23. Auflage des Füssener Festivals „Vielsaitig“, die am kommenden Mittwoch, 3. September, eröffnet wird. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Resonanzen“ – und findet diese offensichtlich auch beim Publikum: Der Kartenvorverkauf läuft laut der Leiterin des städtischen Kulturamts Karina Hager gut, die ersten Konzertabende sind bereits ausverkauft. Hager und der künstlerische Festivalleiter Julian Steckel haben erneut sehr interessante Formationen für das Kammermusikfestival gefunden, dessen Spektrum von Klassik über Jazz bis zum Tango reicht. Auch selten zu Hörendes wie ein Streicher-Sextett, eine norwegische Hardangerfiedel und eine Barockgitarre haben ihre Plätze im achttägigen Programm gefunden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden