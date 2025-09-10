Icon Menü
Festival Vielsaitig in Füssen: Nordische Impressionen, bunt und voller Herzenwärme

Vielsaitig-Festival in Füssen

Ein Abend nordischer Impressionen, bunt und voller Herzenswärme

Beim Vielsaitig-Konzert in Füssen: Für den erkrankten Festivalleiter muss Julian Steckel kurzfristig einspringen.
Von Markus Noichl
    Jakob Spahn (Cello) sprang kurzfristig als Begleiter von Ragnhild Hemsing (Geige, Hardangerfiedel) ein.
    Jakob Spahn (Cello) sprang kurzfristig als Begleiter von Ragnhild Hemsing (Geige, Hardangerfiedel) ein. Foto: Markus Noichl

    Sie hatten nur einen Tag Zeit, um sich zusammenzuspielen. Aber wenn man es nicht gewusst hätte, man hätte sie für ein eingespieltes Duo gehalten. Weil Festivalleiter Julian Steckel als vorgesehener Begleiter für Ragnhild Hemsing (Geige, Hardangerfiedel) erkrankt ausfiel, musste äußerst kurzfristig Ersatz gefunden werden. Als solchen kann man Jakob Spahn (Cello) jedoch nicht bezeichnen. Auf Tuchfühlung agierte er, egal ob es sich um Klassik oder norwegische Volksmusik handelte.

