Ein Abend nordischer Impressionen, bunt und voller Herzenswärme

Sie hatten nur einen Tag Zeit, um sich zusammenzuspielen. Aber wenn man es nicht gewusst hätte, man hätte sie für ein eingespieltes Duo gehalten. Weil Festivalleiter Julian Steckel als vorgesehener Begleiter für Ragnhild Hemsing (Geige, Hardangerfiedel) erkrankt ausfiel, musste äußerst kurzfristig Ersatz gefunden werden. Als solchen kann man Jakob Spahn (Cello) jedoch nicht bezeichnen. Auf Tuchfühlung agierte er, egal ob es sich um Klassik oder norwegische Volksmusik handelte.

