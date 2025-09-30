Freundeskreis des Festspielhauses: Mitgliederzahl vervierfacht

Der Förder- und Freundeskreis Festspielhaus Neuschwanstein Füssen unter Vorsitz von Sabine Stief und deren Stellvertreterin Dagmar Rothemund ist im Aufwind. Beim gut besuchten „Mitgliedertag“ des jungen Vereins im Festspielhaus wurden dazu Zahlen genannt: „2019 hatten wir 84 Mitglieder, aktuell sind es 336“, teilt die Vorsitzende mit – die Zahl hat sich also vervierfacht.
Förderer und Freunde des Festspielhauses Neuschwanstein
