Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Freundeskreis hat seine Mitgliederzahl vervierfacht

Förderer und Freunde des Festspielhauses Neuschwanstein

Freundeskreis des Festspielhauses: Mitgliederzahl vervierfacht

Der Förder- und Freundeskreis des Festspielhauses in Füssen ist im Aufwind. Zur Mitgliederversammlung reisen sogar Teilnehmer aus Kiel an.
Von Werner Hacker
    • |
    • |
    • |
    „Neben der Vereinsarbeit steht bei uns das Ins-Theater-Gehen im Vordergrund. Für Vereinsmitglieder gibt es immer wieder besondere Aktionen, die nicht nur für den Besuch im Festspielhaus gelten, sondern auch für andere Theater, bei denen 'unsere' Darsteller und Darstellerinnen mitwirken“, sagt Sabine Stief (links). Hier mit der zweiten Vorsitzenden Dagmar Rothemund beim „Mitgliedertag“ im Füssener Festspielhaus. Foto: Werner Hacker

    Der Förder- und Freundeskreis Festspielhaus Neuschwanstein Füssen unter Vorsitz von Sabine Stief und deren Stellvertreterin Dagmar Rothemund ist im Aufwind. Beim gut besuchten „Mitgliedertag“ des jungen Vereins im Festspielhaus wurden dazu Zahlen genannt: „2019 hatten wir 84 Mitglieder, aktuell sind es 336“, teilt die Vorsitzende mit – die Zahl hat sich also vervierfacht.

