Freundeskreis des Festspielhauses: Mitgliederzahl vervierfacht

„Neben der Vereinsarbeit steht bei uns das Ins-Theater-Gehen im Vordergrund. Für Vereinsmitglieder gibt es immer wieder besondere Aktionen, die nicht nur für den Besuch im Festspielhaus gelten, sondern auch für andere Theater, bei denen 'unsere' Darsteller und Darstellerinnen mitwirken“, sagt Sabine Stief (links). Hier mit der zweiten Vorsitzenden Dagmar Rothemund beim „Mitgliedertag“ im Füssener Festspielhaus.

Foto: Werner Hacker