Füssener Ortswehren und andere erhalten Unterstützung

Im Rahmen der „Langen Nacht der Feuerwehr“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Füssen übergab Jürgen Brecht kürzlich eine großzügige Spende in Höhe von insgesamt 5.628 Euro an mehrere Feuerwehren der Region.

Jeweils 666 Euro erhielten die Freiwilligen Feuerwehren Eisenberg, Hopferau, Pinswang (Tirol), Seeg, Vils (Tirol), Weißensee, die Kinderfeuerwehr Füssen und die Jugendfeuerwehr Füssen. Die Freiwillige Feuerwehr Steingaden durfte sich über 300 Euro freuen.

Jürgen Brecht betonte in seiner Ansprache die wichtige Rolle der Feuerwehren für die Sicherheit und das gesellschaftliche Leben in der Region: „Mit dieser Spende möchte ich meine Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement und den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren zum Ausdruck bringen.“

Die beteiligten Feuerwehren zeigten sich dankbar und erfreut über die finanzielle Unterstützung, die unter anderem für die Jugendarbeit, Ausrüstung und Schulungsmaßnahmen verwendet werden soll.

