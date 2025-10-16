Parcours verlangt hohe Konzentration

Das ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld war kürzlich Austragungsort des 65. Bamberger ADAC-Clubsport-Slaloms 2025. Der sehr schnell gesteckte Parcours verlangte absolute Konzentration und eine gute Kondition, wies er doch einige Tücken auf, die von den Bamberger Organisatoren eingebaut worden waren.

Franz Hauber/MSC Lechbruck errang in der Klasse 14 den ersten Platz vor Michael und Robert Hochmuth, beide AC Nittenau. In der Klasse H landete er hinter Sven Scheidel vom MSC Wiesau auf dem zweiten Platz, gefolgt von Fynn Gürtler vom MSC Nordhalben.

Der ACV-Motorsportclub Göge-Hohentengen lud zum 44. Gögener ACV Clubsport-Automobilslalom auf das Fliegerhorst-Gelände Mengen/Hohentengen. Franz Hauber/MSC Lechbruck lief an diesem Tag bei einem flüssigen und schnellen Kurs zur Höchstform auf – nicht nur, dass er den Gesamtsieg vor Stefan Böck vom AMC Burgau und Perry Ihle einfuhr: Auch in der Gruppe H und der Klasse 14 war er schnellster Fahrer. Eine zusätzliche Prämierung gab es für den schnellsten Senioren.

