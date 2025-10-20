Senioren feiern Herbstfest

Einen fröhlichen und heiteren Nachmittag erlebten die Seniorinnen und Senioren des Rot-Kreuz-Hauses St. Michael Füssen beim diesjährigen Herbstfest. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Hausleiter schenkten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft Füssen gemeinsam mit Pater Joshi Sebastian Kaffee aus und reichten Kuchen. Zuvor hatten sie die Bewohnerinnen und Bewohner in den Speisesaal begleitet und verbreiteten durch Gespräche an den Tischen Freude und Gemeinschaft. Für eine beschwingte musikalische Stimmung sorgten John Westerdoll und Rudi Hahn mit ihren Musikschülerinnen, ebenso Petra Jaumann-Bader mit ihrem fröhlichen Kinderchor. Sie alle machten dieses Fest zu einem besonderen Erlebnis.

