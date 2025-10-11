Jesus-Haus kann AOK-Gebäude in Füssen nutzen

In das Füssener AOK-Gebäude kann in Zukunft das Jesus-Haus einziehen, eine Freikirche, die den Pfingstgemeinden zuzurechnen ist. Der Bauausschuss befürwortete die beantragte Nutzungsänderung. Allerdings gabe es vier Gegenstimmen: Die Kritiker befürchten ein veritables Parkchaos, wenn jeden Sonntag 300 oder mehr Menschen zu den Gottesdiensten kommen – denn ausreichend Stellplätze stünden bei dem Gebäude nicht zur Verfügung.
Freikirche findet neue Räume
