Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Füssen: Freikirche will im bisherigen AOK-Gebäude Gottesdienste feiern

Freikirche findet neue Räume

Jesus-Haus kann AOK-Gebäude in Füssen nutzen

Der Füssener Bauausschuss befürwortet die Nutzungsänderung in eine Gemeindekirche. Allerdings warnen einige Kommunalpolitiker vor einem Parkchaos an Sonntagen.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Das Jesus-Haus Füssen kann in die derzeitige AOK-Niederlassung ziehen: Der Bauausschuss stimmte einer entsprechenden Nutzungsänderung zu.
    Das Jesus-Haus Füssen kann in die derzeitige AOK-Niederlassung ziehen: Der Bauausschuss stimmte einer entsprechenden Nutzungsänderung zu. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    In das Füssener AOK-Gebäude kann in Zukunft das Jesus-Haus einziehen, eine Freikirche, die den Pfingstgemeinden zuzurechnen ist. Der Bauausschuss befürwortete die beantragte Nutzungsänderung. Allerdings gabe es vier Gegenstimmen: Die Kritiker befürchten ein veritables Parkchaos, wenn jeden Sonntag 300 oder mehr Menschen zu den Gottesdiensten kommen – denn ausreichend Stellplätze stünden bei dem Gebäude nicht zur Verfügung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden