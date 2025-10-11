Jesus-Haus kann AOK-Gebäude in Füssen nutzen

In das Füssener AOK-Gebäude kann in Zukunft das Jesus-Haus einziehen, eine Freikirche, die den Pfingstgemeinden zuzurechnen ist. Der Bauausschuss befürwortete die beantragte Nutzungsänderung. Allerdings gabe es vier Gegenstimmen: Die Kritiker befürchten ein veritables Parkchaos, wenn jeden Sonntag 300 oder mehr Menschen zu den Gottesdiensten kommen – denn ausreichend Stellplätze stünden bei dem Gebäude nicht zur Verfügung.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AOK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nutzungsänderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis