Nach vielen Jahr hat Füssen das Ziel Heilbad erreicht

Ganz Füssen darf sich seit wenigen Wochen mit dem Prädikat Kneippheilbad schmücken. Hinter dieser Auszeichnung steht für Bürgermeister Maximilian Eichstetter vor allem ein Mann: „Vielen Dank für ein Jahrzehnt Arbeit“, sagte er im Stadtrat zu Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Die offizielle Urkunde für dieses Prädikat wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einem Festakt am 7. November in Füssen überreichen.
Prädikat Kneippheilbad für Füssen
