Füssen ist Kneipp-Heilbad: Bayerns Innenminister Herrmann kommt zum Festakt

Prädikat Kneippheilbad für Füssen

Nach vielen Jahr hat Füssen das Ziel Heilbad erreicht

Füssens Bürgermeister Eichstetter dankt Tourismusdirektor Fredlmeier für dessen Einsatz. Zu Festakt wird Bayerns Innenminister in Füssen erwartet.
Von Heinz Sturm
    Nach jahrelangen Vorarbeiten ist Füssen zum Kneippheilbad geworden. Das habe man vor allem Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier zu verdanken, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Stadtrat.
    Foto: Heinz Sturm (Symbolbild)

    Ganz Füssen darf sich seit wenigen Wochen mit dem Prädikat Kneippheilbad schmücken. Hinter dieser Auszeichnung steht für Bürgermeister Maximilian Eichstetter vor allem ein Mann: „Vielen Dank für ein Jahrzehnt Arbeit“, sagte er im Stadtrat zu Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Die offizielle Urkunde für dieses Prädikat wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einem Festakt am 7. November in Füssen überreichen.

