Wasserwacht und Feuerwehr üben

Zu später Stunde fand kürzlich am Weißensee die diesjährige Herbstübung der Wasserwacht Ortsgruppe Weißensee statt. In enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee wurde an dem westlich von Füssen gelegenen Gewässer ein anspruchsvolles und realitätsnahes Einsatzszenario trainiert. Angenommen wurde, dass zwei Wanderer auf der abgelegenen Bergseite des Weißensees abgerutscht und zwischen Baumstämmen und Felsen eingeklemmt waren.

Da die Unfallstelle nur schwer zugänglich war, übernahm die Wasserwacht die Erstversorgung und den Transport der Feuerwehrkräfte sowie des benötigten Materials mit dem Rettungsboot über den See. Gemeinsam sicherten und versorgten die Einsatzkräfte anschließend die „Verletzten“ und brachten sie sicher zurück ans andere Ufer. Trotz Dunkelheit und widriger Witterung verlief die Übung reibungslos und zeigte einmal mehr die hohe Einsatzbereitschaft und das hervorragende Zusammenspiel beider Organisationen.

Einsatzleiter Simon Haas von der Wasserwacht, unterstützt vom stellvertretenden technischen Leiter Florian Mayr, und Nikolas Köpf, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Weißensee, zogen ein durchweg positives Fazit: „Solche Übungen sind essenziell, um im Ernstfall schnell, strukturiert und im Team agieren zu können.“ Ein herzliches Dankeschön gilt allen ehrenamtlichen Einsatzkräften, die mit Engagement und Teamgeist zum Erfolg der Übung beigetragen haben.

