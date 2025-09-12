Diese Privatschule ist nicht zu verhindern

Eine Privatschule soll an der Augsburger Straße, in der Nachbarschaft des Gymnasiums Füssen, errichtet werden. Baurechtlich spricht nichts dagegen, der Füssener Bauausschuss stimmte dem Vorhaben binnen weniger Minuten zu, eine größere Debatte gab es nicht. Aber trotzdem drei Gegenstimmen. Möglicherweise deshalb, weil nach Informationen unserer Redaktion der Stamm der Likatier hinter dem Vorhaben steckt. In der öffentlichen Sitzung wurde davon nichts erwähnt.

