Füssens Bauausschuss winkt Privatschule des Stammes der Likatier durch

Stamm der Likatier

Diese Privatschule ist nicht zu verhindern

Offenbar plant der Stamm der Likatier eine Schule in Füssen, nachdem die Kommunalpolitiker ein solches Projekt in der Ziegelwies abgelehnt hatten. Acht Klassenzimmer sind vorgesehen.
Von Heinz Sturm
    Eine Privatschule soll in Füssen entstehen. Nach Aussage von Kommunalpolitikern ist sie dem Stamm der Likatier zuzuordnen. Foto: Lara Schäle (Symbolbild)

    Eine Privatschule soll an der Augsburger Straße, in der Nachbarschaft des Gymnasiums Füssen, errichtet werden. Baurechtlich spricht nichts dagegen, der Füssener Bauausschuss stimmte dem Vorhaben binnen weniger Minuten zu, eine größere Debatte gab es nicht. Aber trotzdem drei Gegenstimmen. Möglicherweise deshalb, weil nach Informationen unserer Redaktion der Stamm der Likatier hinter dem Vorhaben steckt. In der öffentlichen Sitzung wurde davon nichts erwähnt.

