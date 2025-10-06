Icon Menü
Füssens Stadtolympiade: Nach dem Sport folgt das große Aufräumen

Füssen

Das große Aufräumen nach der Füssener Stadtolympiade

Bilanz der Sporttage: ein Defizit und erneut ein Müll-Problem.
Von Heinz Sturm
    •
    •
    •
    Hunderte Teilnehmer hat die Füssener Stadtolympiade auch in diesem Jahr verzeichnen können.
    Hunderte Teilnehmer hat die Füssener Stadtolympiade auch in diesem Jahr verzeichnen können. Foto: Kevin Eimertenbrink (Archiv)

    Weit über 700 Sportlerinnen und Sportler beteiligten sich in diesem Jahr an der Stadtolympiade – und hatten viel Spaß. Das ist ein Aspekt der 33. Füssener Sporttage. Der andere: Die Stadt muss ein größeres Defizit bei dieser Veranstaltung tragen, zudem gibt es nach wie vor ein Problem mit dem (Sperr-)Müll, den manche Sportteams im Weidach hinterlassen. Ein Vorschlag, wie man das Müll-Problem in den Griff bekommen könnte, brachte Niko Schulte (Füssen-Land) im Stadtrat ein.

