Weiter „Nein“ zu neuem Hotel in Faulenbach

Sie brauchen einen langen Atem, die Eigentümer, die vor Jahren das damals schon marode Hotel Berger in Bad Faulenbach erworben haben. Alle Versuche, auf dem Grundstück ein neues Projekt zu realisieren, scheiterten in den zurückliegenden Jahren am Veto der Füssener Kommunalpolitiker. Egal, ob Apartmenthotel, Seniorenresidenz oder Neubau mit sechs riesigen Wohnungen. Inzwischen wird wieder ein Hotel geplant, für das das Landratsamt unter Ersetzung des kommunalen Einvernehmens bereits den Bauvorbescheid erlassen hat. Doch als nun der Bauantrag für das Hotel beraten wurde, sagte der Füssener Bauausschuss erneut „Nein“.

Heinz Sturm

Neubau

Füssen