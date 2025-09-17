Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Füssens Stadträte bleiben hart: Erneut wird geplantes Hotel in Bad Faulenbach abgelehnt

Bauprojekte scheitern seit Jahren in Füssen

Weiter „Nein“ zu neuem Hotel in Faulenbach

Füssens Kommunalpolitiker bleiben hart und lehnen erneut den geplanten Neubau für das Hotel Berger ab. Ob sie das Projekt tatsächlich verhindern können, ist aber fraglich.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Erneut haben die Kommunalpolitiker die Pläne ausgebremst, das frühere Hotel Berger in Bad Faulenbach durch einen Neubau zu ersetzen.
    Erneut haben die Kommunalpolitiker die Pläne ausgebremst, das frühere Hotel Berger in Bad Faulenbach durch einen Neubau zu ersetzen. Foto: Heinz Sturm (Archiv)

    Sie brauchen einen langen Atem, die Eigentümer, die vor Jahren das damals schon marode Hotel Berger in Bad Faulenbach erworben haben. Alle Versuche, auf dem Grundstück ein neues Projekt zu realisieren, scheiterten in den zurückliegenden Jahren am Veto der Füssener Kommunalpolitiker. Egal, ob Apartmenthotel, Seniorenresidenz oder Neubau mit sechs riesigen Wohnungen. Inzwischen wird wieder ein Hotel geplant, für das das Landratsamt unter Ersetzung des kommunalen Einvernehmens bereits den Bauvorbescheid erlassen hat. Doch als nun der Bauantrag für das Hotel beraten wurde, sagte der Füssener Bauausschuss erneut „Nein“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden