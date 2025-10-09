Kreisverkehr am Hopfener Dreieck wird umgebaut

Die Stadt Füssen setzt die schrittweise Neugestaltung ihrer Kreisverkehre fort. Aktuell wird der Kreisverkehr am Hopfener Dreieck umgebaut. Ziel der Maßnahme ist es, das Erscheinungsbild aller Kreisverkehre im Stadtgebiet einheitlich, gepflegt und zugleich naturnah zu gestalten und dabei noch Unterhaltskosten zu sparen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Rund 30.000 Euro werden mit der Maßnahme fortan pro Jahr eingespart.

Füssens Bürgermeister erläutert die Arbeiten

„Wir wollen, dass unsere Kreisverkehre nicht nur funktional, sondern auch optisch einladend wirken. Als grüne, freundliche Visitenkarten unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. „Mit der neuen Gestaltung schaffen wir ein harmonisches Gesamtbild, das zu Füssen und seinen Ortsteilen passt und langfristig pflegeleicht und nachhaltig ist.“

Stadt Füssen bittet um Verständnis

Nach den bereits neugestalteten Kreisverkehren am Ortseingang Füssen, in der Ottostraße und bei der Morisse folgt nun das Hopfener Dreieck. Die Arbeiten am Hopfener Dreieck werden voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen. Während der Bauphase kann es zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Stadt Füssen bittet um Verständnis und bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihre Rücksichtnahme.