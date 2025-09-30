Icon Menü
Gegen das Alleinsein im Alter: Angebote im Bürgerspital Füssen

Bürgerspital Füssen

Gemeinsam ist es schöner

Gegen das Alleinsein im Alter: Tag der offenen Tür bei der Tagespflegeeinrichtung im Bürgerspital Füssen kommt gut an. Mitmachangebote rund um Bewegung und Mobilität.
    Auch Tanzen war angesagt beim Tag der offenen Tür der Tagespflegeeinrichtung im Bürgerspital Füssen. Foto: Susanne Reuter

    Das Alleinsein im Alter kann eine große Herausforderung darstellen. Einsamkeit und soziale Isolation sind häufige Begleiter vieler älterer Menschen – doch das muss nicht so bleiben. Unter dem Motto „Gemeinsam ist es schöner“ lud die Tagespflegeeinrichtung im Bürgerspital Füssen zu einem Tag der offenen Tür ein. Ziel war es, Wege aus der Einsamkeit aufzuzeigen und  Begegnungen zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

    Was beim Tag der offenen Tür im Bürgerspital Füssen geboten wurde

    Interessierte Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über das Angebot der Einrichtung zu informieren, mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und einen Einblick in den Alltag der Tagespflege zu gewinnen. Besonders großen Anklang fanden die musikalischen Darbietungen, die für heitere Stimmung sorgten, sowie die Mitmachangebote rund um Bewegung und Mobilität. Hier zeigte sich eindrucksvoll, wie viel Lebensfreude durch gemeinsame Aktivitäten entstehen kann.

    Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. In gemütlicher Atmosphäre konnten sich Gäste austauschen und neue Kontakte knüpfen.

    Älteren Menschen Gemeinsamkeit bieten

    Die Verantwortlichen der Einrichtung zeigten sich erfreut über das rege Interesse und betonten, wie wichtig solche Angebote sind, um älteren Menschen Perspektiven gegen Einsamkeit und für mehr Gemeinschaft zu bieten. Der Austausch war laut Pressemitteilung nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch ein deutliches Zeichen dafür, dass niemand im Alter allein sein muss.

