„Wir lassen nicht locker!“: Gegner des geplanten Fernpass-Ausbaus kündigen weitere Aktionen an

Von Resignation keine Spur: Die Gegner der Fernpass-Pläne der Tiroler Landesregierung zeigen sich weiter kämpferisch. Am Freitagabend regte sich im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal der Wirtschaftskammer Reutte lauter Protest – sowohl gegen den Bau des Scheiteltunnels als auch gegen die damit verbundene Maut. Und die Anzeichen mehren sich, dass man es künftig bei Worten allein nicht belassen möchte. Wie berichtet, plant die Landesregierung den Bau von zwei neuen Tunneln, nämlich einen Scheiteltunnel unter der Passhöhe sowie eine zweite Röhre für den Tunnel Lermoos. Finanziert werden soll das Ganze über eine Maut. Eine Mautstation soll dazu in Biberwier errichtet werden.
Von Verkehr überrolt
