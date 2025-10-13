Ein Flurkreuz erzählt seine Geschichte

Wer von der Meilinger Straße in den Wiesenweg in Richtung Ritterspielplatz einbiegt, dem wird vielleicht schon öfters ein verwittertes Steinkreuz aufgefallen sein, die sogenannte „Suiter-Bildsäule“. Durch die daneben neu aufgestellte Stele erfahren Interessierte nun, warum die Bildsäule dort steht und von wem sie den Namen hat. Eine weitergehende Erklärung kann dann dem angebrachten QR-Code entnommen werden.

Bürgermeister Alfons Haf und Mitglieder des Heimatvereins „weihten“ diese neue Stele ein. Anschließend wurde im Brauereigasthof Falkenstein des Mitinitiators dieser Stele, Bertold Pölcher, gedacht. Alfons Haf übergab dem Chefkoch des Brauereigasthofes Falkenstein für das „Einweihungsmahl“ das Originalrezept eines „Wurstsalates nach Art von Bertold Pölcher“, das Bertl ihm einmal überreicht hat.

