Füssener Verein Gemeinsam-Wir in Turbulenzen

Der Verein Gemeinsam-Wir, früher Füssens Werbegemeinschaft, ist in heftige Turbulenzen geraten: Nachdem bereits 2024 die Mitgliederversammlung ausgefallen ist, hat es ein solches Treffen auch heuer bisher nicht gegeben. Und der Vorstand ist „nur rudimentär besetzt“, schreibt Markus Rundt, Vorsitzender vom „Bund der Selbständigen“ (BDS) Regionalverband Ostallgäu Süd. Für ihn stellt sich die Frage, „inwieweit der Verein tatsächlich handlungsfähig ist“. Für Rundt ist das „vereinsrechtlich eine Katastrophe“. Er geht inzwischen auf die Mitgliedsbetriebe von Gemeinsam-Wir zu, um eine Notversammlung zu organisieren. Diese könnte dann eine Mitgliederversammlung einberufen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Und was sagt Vorsitzender Alexander Mayerhofer dazu? Er wolle noch im September zur Mitgliederversammlung einladen, auf der alle offenen Fragen geklärt werden sollen. Rundt wirbt weiter für eine Notversammlung: „Ich mache definitiv so lange weiter, bis eine Mitgliederversammlung stattgefunden hat.“

