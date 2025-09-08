Abschied mit höchsten Ehrungen

Unter der gewaltigen Anteilnahme der Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft (PG) am Forggensee ist Pfarrer Georg Guggemos am Freitag im Seeger Priester­grab beigesetzt worden. Der beliebte Seelsorger, der im September 2022 die Pfarreiengemeinschaft mit großer Hingabe übernommen hatte, war am Sonntag vergangener Woche infolge seiner schweren Krebserkrankung im Alter von nur 60 Jahren verstorben.

Albert Guggemos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87637 Seeg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Guggemos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis