Gläubige am Forggensee nehmen mit bewegendem Gottesdienst Abschied von Pfarrer Georg Guggemos

Pfarrer Guggemos beigesetzt

Abschied mit höchsten Ehrungen

Mit einem bewegenden Gottesdienst nehmen die Gläubigen Abschied von Pfarrer Georg Guggemos. Vor allem seine leutselige Art wird in der Pfarreiengemeinschaft fehlen.
    41 Geistliche erweisen dem verstorbenen Pfarrer Georg Guggemos in der Kirche St. Ulrich die letzte Ehre.
    41 Geistliche erweisen dem verstorbenen Pfarrer Georg Guggemos in der Kirche St. Ulrich die letzte Ehre. Foto: Albert Guggemos

    Unter der gewaltigen Anteilnahme der Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft (PG) am Forggensee ist Pfarrer Georg Guggemos am Freitag im Seeger Priester­grab beigesetzt worden. Der beliebte Seelsorger, der im September 2022 die Pfarreiengemeinschaft mit großer Hingabe übernommen hatte, war am Sonntag vergangener Woche infolge seiner schweren Krebserkrankung im Alter von nur 60 Jahren verstorben.

    0 Kommentare

