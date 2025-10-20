Icon Menü
Halblech

Der Tradition verpflichtet

Gläubige aus Trauchgau und der Pfarreiengemeinschaft pilgern in die Wies.
Von Michael Straub
    Trauchgauer pilgern in die Wies.
    Trauchgauer pilgern in die Wies. Foto: Michael Sttraub

    Bei schönem Wetter und ziemlich frostigen Temperaturen pilgerten die Trauchgauer in die Wies, wie in jedem Jahr im Erntedankmonat Oktober. Mit dabei waren auch diesmal wieder Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft.

