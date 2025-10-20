Der Tradition verpflichtet

Bei schönem Wetter und ziemlich frostigen Temperaturen pilgerten die Trauchgauer in die Wies, wie in jedem Jahr im Erntedankmonat Oktober. Mit dabei waren auch diesmal wieder Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!