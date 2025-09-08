Icon Menü
Gläubige in Füssen feiern das Magnusfest

Gläubige kommen zusammen

Füssen gedenkt dem Apostel des Allgäus

In Füssen feierten die Gläubigen am Sonntag das Magnusfest. Warum der Heilige als Apostel des Allgäus gilt.
    Die Zelebranten Pater Michael (von links), Pfarrer Frank Deuring, Bischof Bertram, Kaplan Pater Joshi und Diakon Fredl Hofmann bei der ersten Station vor dem Weltladen am Brotmarkt.
    Die Zelebranten Pater Michael (von links), Pfarrer Frank Deuring, Bischof Bertram, Kaplan Pater Joshi und Diakon Fredl Hofmann bei der ersten Station vor dem Weltladen am Brotmarkt. Foto: Manfred Sailer

    Der Hl. Magnus gilt als Apostel des Allgäus, der den christlichen Glauben in die Region gebracht hat. Mit einem Gottesdienst und einer anschließenden feierlichen Lichterprozession durch die Altstadt haben die Gläubigen in Füssen am Sonntag dem Heiligen gedacht. Am Brotmarkt, Schrannenplatz und Stadtbrunnen unterstellten Bischof Bertram und Stadtpfarrer Frank Deuring in Fürbitten die Stadt und ihre Bürger seiner Fürsprache.

