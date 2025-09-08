Füssen gedenkt dem Apostel des Allgäus

Der Hl. Magnus gilt als Apostel des Allgäus, der den christlichen Glauben in die Region gebracht hat. Mit einem Gottesdienst und einer anschließenden feierlichen Lichterprozession durch die Altstadt haben die Gläubigen in Füssen am Sonntag dem Heiligen gedacht. Am Brotmarkt, Schrannenplatz und Stadtbrunnen unterstellten Bischof Bertram und Stadtpfarrer Frank Deuring in Fürbitten die Stadt und ihre Bürger seiner Fürsprache.
Gläubige kommen zusammen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden