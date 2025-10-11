Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Gordon-Bennett-Cup 2025: Ostallgäuer wird Vize-Weltmeister bei legendärem Ballonrennen

Gordon-Bennett-Cup 2025

Wie Camping am Himmel: Darum ist Gasballonfahren die Leidenschaft eines Allgäuers

Der Seeger Matthias Schlegel wurde Zweiter beim legendären Gordon-Bennett-Cup, einem internationalen Ballonrennen. Seine Leidenschaft begann mit einem Haarföhn.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Der Seeger Matthias Schlegel und sein Mitstreiter Benedict Munz wurden Zweite beim internationeln Gordon-Bennett-Cup, dem ältesten Ballonrennen der Welt. Das Bild zeigt ihren Ballon kurz vor der Landung in Rumänien.
    Der Seeger Matthias Schlegel und sein Mitstreiter Benedict Munz wurden Zweite beim internationeln Gordon-Bennett-Cup, dem ältesten Ballonrennen der Welt. Das Bild zeigt ihren Ballon kurz vor der Landung in Rumänien. Foto: Matthias Schlegel

    Schon als Kind spielte Matthias Schlegel mit Spielzeugballonen, angetrieben durch den Haarföhn seiner Mutter. Später hatte er einen ferngesteuerten Ballon. Dann folgte der Luftfahrtführerschein. Kurzum, der heute 45-jährige Seeger ist ballonbegeistert, seit „ich sechs Jahre alt war“. Seine Leidenschaft brachte ihm jetzt einen besonderen sportlichen Erfolg und die persönliche Gratulation des Seeger Bürgermeisters Lorenz Schnatterer ein. Schlegel und sein Freund Benedict Munz wurden nämlich Vizeweltmeister beim legendären Coup aéronautique Gordon Bennett oder zu deutsch dem Gordon-Bennett-Cup.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden