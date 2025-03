Bundespolizei stoppt zwei Schleuserfahrer am Grenztunnel Füssen - und findet Drogen

Unter Drogen die Polizei anzutreffen, war wohl nicht der Plan eines chinesischen Schleuserfahrers. Wie die Bundespolizei mitteilt, hielten Beamte den Mann in der Nacht auf Freitag (28.3.2025) am Rastplatz Rottachtal-Ost an. Mit im Auto: vier weitere chinesische Staatsangehörige.

Nach eigenen Angaben mussten die Polizisten dem Wagen vom Grenztunnel Füssen aus folgen und versuchten zweimal vergeblich, das Auto anzuhalten. Erst beim dritten Anhalteversuch lenkte der Fahrer ein.

Schleuser unter Drogen an Allgäuer Grenze angehalten

Während der Kontrolle konnte der 52-jährige Chinese zwar alle notwendigen Papiere vorweisen. Die restlichen Insassen konnten sich jedoch nicht entsprechend ausweisen. Die Bundespolizei wies die vier Mitfahrer nach Österreich aus.

Doch auch der mutmaßliche Schleuser bekam eine Anzeige. Die Beamten fanden bei ihrer Durchsuchung eine kleine Menge Heroin. Zudem schlug ein Drogentest positiv auf Opiate an. Der Mann musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und wurde am Samstag ebenfalls nach Österreich ausgewiesen.

Familienvater will Frau und Kinder durch Allgäu schleusen

In derselben Nacht wollte ein Albaner seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder ohne die notwendigen Papiere nach Frankfurt am Main bringen. Die Bundespolizei griff die Familie am Reinertshofener Tunnel auf.

Der 38-jährige Familienvater verfügte über einen gültigen Pass sowie eine deutsche Aufenthaltserlaubnis. Die Beifahrerin, die 32-jährige Ehefrau, und die zwei- und dreijährigen Töchter hatten lediglich albanische Pässe dabei.

Bundespolizei stoppt zwei Schleuserfahrer am Grenztunnel Füssen

Der wegen unerlaubter Einreise und Diebstahls polizeibekannte Mann erhielt eine Anzeige wegen versuchten Einschleusens von Ausländern und kam nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf freien Fuß.

Die Frau wurde wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt und später mit ihren Kindern nach Österreich zurückgewiesen.

Immer wieder Schleuserversuche am Grenztunnel Füssen

Die Bundespolizei meldet am Grenztunnel Füssen immer wieder Schleuserversuche. Darunter auch ein besonders penetrantes Trio: Gleich zweimal innerhalb von einer Stunde versuchen drei Männer aus Albanien illegal über zwei Grenzübergänge bei Füssen einzureisen.

Im Oktober 2024 stand ein 50-Jähriger wegen der Einschleusung von Ausländern sogar in Kaufbeuren vor Gericht - kam aber glimpflich davon.