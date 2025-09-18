Wartungsarbeiten am Grenztunnel Füssen geplant - das müssen Sie wissen

Autofahrer werden sich in den nächsten Tagen und Wochen auf Wartezeiten rund um den Grenztunnel Füssen einstellen müssen. Der Grund: Geplante Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Sie finden in der kommenden Woche von Montag, 22. September bis Freitag, 26. September, statt. Besonders knifflig kann es ab Mitte der Woche werden.

Grenztunnel Füssen Wartungsarbeiten Zeitplan

Am Montag, 22. September 2025, sowie am Dienstag, 23. September 2025, steht im Bereich des Tunnels Reinertshof von vier Uhr bis 20 Uhr jeweils nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Am Montag wird nämlich der Tunnel in Fahrtrichtung Österreich gesperrt, am Dienstag in Richtung Kempten. Angesichts der Verknappung der Fahrspuren ist mit Behinderungen und Stau zu rechnen.

Von Mittwoch auf Donnerstag (24. auf 25. September) und von Donnerstag auf Freitag (25. auf 26. September) ist der Grenztunnel Füssen dann abends und nachts in beiden Fahrtrichtungen komplett für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung kann auch Pendler betreffen, denn sie startet am 24. und 25. September bereits um 18 Uhr und dauert dann bis etwa sechs Uhr am nächsten Morgen.

Abendliche und nächtliche Sperrung des Grenztunnels Füssen - das ist die Umfahrung

Der Verkehr in Fahrtrichtung Kempten wird auf der österreichischen Bundesstraße 179 an der Anschlussstelle Vils ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 71 (Weißhaus, Ziegelwies, B 17, B 16, B 310) zur Anschlussstelle Füssen geführt

Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wird auf der A 7, Anschlussstelle Füssen ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 32 (B 310, B 16, B 17, Ziegelwies, Weißhaus) zur Anschlussstelle Vils geführt. In beiden Fahrtrichtungen kann es auf den Umleitungsstrecken zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Stau kommen.

Im Grenztunnel sollen in der kommenden Woche unter anderem die Wände gereinigt werden. Auf dem Plan stehen zudem die Säuberung der Entwässerungseinrichtungen und Kehrarbeiten. Auch die Brandmelde- und Löschwasseranlage soll geprüft werden. Einer Überprüfung unterzogen werden auch Beleuchtung und Notrufanlage.